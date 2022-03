Massa Lubrense: anche oggi via Partenope aperta. Scusandoci per la tardiva comunicazione si avvisa che anche oggi 16 marzo Via Partenope sarà aperta al traffico veicolare.

È questo l’avviso diffuso dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Anche per la giornata di oggi, dunque, la strada resterà aperta.