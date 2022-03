Marino Bartoletti e Andrea Scanzi parlano di Dalla al Tasso di Sorrento e sono emozioni pure I giornalisti e scrittori Marino Bartoletti e Andrea Scanzi raccontano Lucio e il suo eclettismo artistico in un appuntamento imperdibile. Questa sera Positanonews ha seguito in diretta l’evento che fa parte de “I Colori di Lucio” la manifestazione voluta dall’amministrazione Coppola per ricordare il grande cantautore.