Mare accessibile a tutti, il sindaco di Positano: “Requisito indispensabile”

Mare accessibile a tutti. Nell’ambito del Piano di Zona S2 anche il Comune di Positano, come altri comuni della costiera amalfitana, ha aderito alla Manifestazione d’interesse indetta dalla Regione Campania per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

L’area Lido Positano per il progetto

Nello specifico, il Comune di Positano ha coinvolto la zona “Lido Positano” come area da destinare alla progettualità in oggetto volta a promuovere l’implementazione di servizi di accessibilità e sostegno rivolte a tutti i tipi di disabilità.

Il sindaco: requisito indispensabile