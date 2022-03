Marco Attanasio è il nuovo Responsabile Regionale per l’Attività di Base in Campania. Marco Attanasio, ex allenatore del San Vito Positano e del Sorrento, ha ricevuto il prestigioso incarico, presso il Settore giovanile e scolastico della FIGC, di Responsabile Regionale per l ‘Attività di Base in Campania, ovvero tutte quelle categorie di bimbi che vanno dai 4 ai 13 anni. Attanasio, inoltre, sarà anche Responsabile delle Scuole Calcio Élite della Regione. Una soddisfazione immensa per l’intero movimento calcistico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana e noi della redazione sportiva di Positanonews facciamo a Marco i nostri migliori in bocca al lupo.