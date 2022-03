Maiori: trasporto scolastico a pagamento, la rabbia dei genitori

Scuolabus a pagamento, è polemica. All’indomani della decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone , di firmare una delibera che dispone il ticket per il servizio di trasporto degli studenti, alcuni genitori e il gruppo di minoranza ‘Idea Comune’ si sono opposti. Previsto un costo di circa 270 euro per le famiglie con un solo figlio in età scolastica.

«Questo è un servizio che al comune di Maiori costa 60mila euro all’anno e dobbiamo aspettarci anche un aumento vista la situazione contingente. Mai e poi mai mi sarei aspettato di dover far pagare i bimbi delle frazioni che utilizzano il pulmino per frequentare la scuola di Via Capitolo – sottolinea il sindaco -. Mi sono sempre opposto al servizio a pagamento per le frazioni o al massimo che questo avesse un costo minimo per le famiglie. Di conseguenza sarà un mio impegno personale, ove mai le condizioni di bilancio dovessero migliorare, quello di intervenire su questa tariffa per ridurla o eliminarla. Le tariffe per il servizio navetta saranno attivate dal prossimo anno e sono previste già esenzioni per alcune fasce». Alcuni genitori hanno fatto partire una petizione. Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza, Salvatore Della Pace e Marco Cestaro , che hanno proposto una soluzione che a loro dire risolverebbe il problema. «Se sindaco e giunta si riducono il proprio compenso e stornando alcune voci di bilancio, si trovano fondi per rendere gratis il servizio».