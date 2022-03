Maiori, oramai succede di tutto. Anche ordinanza di demolizione per un consigliere di maggioranza . Sotto tiro l’amministrazione Capone in Costiera amalfitana. Fra battaglie politiche, la lotta contro il depuratore, ci sono anche vari interventi abusivi , ricordiamo che in costa d’ Amalfi vige il Put la legge della Regione Campania n. 35/87 che rende estremamente facile fare abusi

La cotestazione riguarda la realizzazione di “…scale, camminamenti e gradonate in calcestruzzo e pietra per agevolare sia la fruizione interna che l’accesso al fondo dalla via Provinciale… realizzazione di due pianerottoli su due diversi terrazzamenti … cordolo lungo la testa del piede di fondazione del muro di confine con la S.S.163 Amalfitana, per l’incasso di faretti di illuminazione notturna…”