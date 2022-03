Maiori, oggi i funerali di Giuseppe Di Bianco. Il comune: “Ricordiamo la sua professionalità”

La città di Maiori, in costiera amalfitana, piange la scomparsa di Giuseppe Di Bianco. Giuseppe, fu Alfonso, è stato uno storico dipendente comunale che molti cittadini ancora ricordano. La notizia della sua scomparsa ieri ha travolto di dolore quanti l’hanno conosciuto e apprezzato. Oggi, martedì 15 marzo, si sono svolti i funerali presso la Collegiata di Santa Maria a Mare di Maiori. Anche l’amministrazione ha voluto esprimere il suo cordoglio ricordando una pedina importante del comune, pubblicando un ricordo sulla pagina Facebook: L’Amministrazione e il Consiglio Comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Di Bianco per la perdita del caro Giuseppe già dipendente comunale, ricordandone la professionalità profusa nel suo lavoro per il Comune, ed esprimono ai familiari tutti i sensi del più profondo cordoglio.