Maiori: incidente nella galleria di Capo d’Orso AGGIORNAMENTI , un ferito in Ospedale , strada libera

Maiori ( Salerno ) . Diamo gli aggiornamenti sull’ incidente avvenuto nella galleria di Capo d’Orso. Brutto incidente questa mattina verso le nove, di oggi lunedì 28 marzo 2022 a Maiori, in Costiera Amalfitana. Nella galleria di Capo d’Orso, infatti, si sono scontrati tre veicoli commerciali: un furgone ha impattato contro un altro furgone, per poi scontrarsi contro un camion.

Sono ancora da definire le cause che hanno portato allo scontro, a seguito del quale si registra un ferito. L’autista di un UPS è stato Trasportato in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sono immediatamente giunti sul posto carabinieri da Maiori ed Amalfi , polizia municipale ed ambulanza del 118 .

La causa sarebbe stato un sorpasso, ma saranno gli accertamenti delle autorità a stabilirlo. Alle 11 poi la strada statale amalfitana 163 è stata liberata, non bastava la chiusura da Furore per Agerola a creare problemi questa mattina. La settimana è cominciata bene.