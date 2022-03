Maiori: incendio non ancora domato, riprendono le operazioni di spegnimento. Poco prima delle 13.00 di ieri, lunedì 14 marzo 2022, si è sviluppato un incendio sul territorio di Maiori, in Costiera Amalfitana. Le fiamme che si sono propagate nei pressi del Sentiero dei Limoni non si sono ancora estinte, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco con i mezzi aerei.

Il vento, infatti, ha sospinto le fiamme che hanno percorso un tragitto abbastanza lungo, divorando tutto quello che si sono travate davanti. Le fiamme sono giunte fino all’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” dove, per fortuna, la situazione è presto tornata sotto controllo.

Continua l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, facendo la spola tra lo specchio d’acqua antistante Maiori e il luogo dell’incendio.