Maiori in festa per i 100 anni di Rosa Cascone

La città di Maiori festeggia i 100 anni di Rosa Cascone che ha spento le candeline in compagnia degli affetti più cari. A farle gli auguri anche il Sindaco Antonio Capone che non ha fatto mancare la sua presenza anche in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale che, come riporta il post pubblicato sulla pagina Facebook della città, «unitamente all’intera cittadinanza, esprimono i più fervidi auguri per lo straordinario traguardo di vita raggiunto, alla concittadina Rosa Cascone nel suo 100° compleanno, con l’auspicio che continui ad essere un esempio di vita vissuta all’insegna dei valori fondamentali quali la famiglia, lo spirito di sacrificio e l’amore donato ai suoi cari e alla cittadinanza maiorese».

La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Rosa Cascone per questo bellissimo traguardo.