Maiori: grande partecipazione ad “Insieme Per Dire No Alla Violenza”

Maiori, grande partecipazione ieri a “Insieme Per Dire No Alla Violenza”, organizzato dai comuni di Maiori e Minori e il Centro Italiano Femminile sezione comunale di Minori

Grande partecipazione ieri presso il Palazzo Mezzacapo, sede del comune di Maiori alla manifestazione “Insieme Per Dire No Alla Violenza”, organizzata dai comuni di Maiori e Minori e dal Centro Italiano Femminile sezione comunale di Minori per ricordare la Giornata Internazionale della Donna appena trascorsa l’8 marzo scorso.

A fare da corollario numerosi giovani, che rappresentano le future generazioni sulle quali lavorare per instillare il rispetto per le donne ed una vera e autentica parità di genere.

Insieme, le due rappresentanti delle amministrazioni organizzatrici: Gisella Tenebre, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Maiori e Maria Citro, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Minori, unitamente alle rappresentanti del CIF (Centro Italiano Femminile sezione comunale di Minori).

A dare il via all’evento, al Lungomare G. Amendola, si è svolta la celebrazione simbolica della Giornata Internazionale della Donna presso la panchina rossa.

Poi, a seguire, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacap, si è svolto l’Incontro-dibattito al quale hanno partecipato insieme con gli assessori Tenebre e Citro la dott.ssa M. Pia Siani, Sociologa coordinatrice del Centro AntiViolenza Costiera Amalfitana; la dott.ssa Margherita Iorio, Assistente Sociale Specialista del Comune di Maiori, il Comandante Giuseppe Loria, Luogotenente C.S., la dott.ssa Annamaria Ferrigno, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Maiori – Minori “R. Rossellini”.

A conclusione una Performance artistiche a cura delle Associazioni Artistico-culturale “Atellana”, A.s.d. Serenade – Centro Danza Patrizia Scarpati e “Animation Teresa Criscuolo”.