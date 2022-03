Maiori: enorme fila di auto al distributore, attesa per risparmiare sulla benzina. Continua ad aumentare il prezzo della benzina in Italia, che ora supera i due euro al litro. Purtroppo, però, sembra che non si sia ancora arrivati al limite, ma che, invece, i prezzi del carburante continueranno ad aumentare.

E, se il costo del carburante non intende rallentare, c’è chi cerca di escogitare un modo per spendere di meno alla pompa di benzina.

Questa mattina, sabato 12 marzo 2022, a Maiori, in Costiera Amalfitana, sono circa 50 le automobili in coda al distributore di carburante. Sebbene il tempo di attesa sia, dunque, di circa trenta minuti, gli automobilisti attendono in fila, per poter risparmiare qualcosa.