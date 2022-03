Maiori: all’Istituto Rossellini il progetto Growing Tour. Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con R-STORE “Il Viaggio di Ulisse”

Si è svolto il giorno 18 marzo presso il plesso di Minori dell’Istituto Comprensivo “R. Rossellini”_ MAIORI il progetto “Growing Tour” promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con R-Store che ha previsto un laboratorio di coding per studenti e una formazione dei docenti. Attraverso giochi, simulazioni, esercizi, sfide bambine e bambini hanno imparato a programmare piccoli robot. Le scuole che hanno aderito al programma, hanno ricevuto in omaggio una Coding box che conterrà un iPad, un robot Sphero Bolt, un robot Sphero Indi e materiali didattici per continuare a sperimentare la tecnologia in autonomia e replicare con tutte le classi dell’istituto il laboratorio. Al pomeriggio i docenti hanno partecipato alla formazione promosso dalla fondazione per imparare ad usare la Coding Box e materiali didattici per continuare a sperimentare la tecnologia in autonomia e replicare con tutte le classi dell’istituto il laboratorio.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA: 18 Marzo

– mattina: 2 ore e mezza di laboratorio di Coding “Il viaggio di Ulisse” rivolto agli alunni della classe 5 D

– pomeriggio: 2 ore di laboratorio per docenti per impratichirsi a usare la Coding Box che verrà lasciata in omaggio e riprodurre, così, il laboratorio “Il Viaggio di Ulisse” con le altre classi dell’istituto.

IMPARARE A GUARDARE AL MONDO ANTICO MA CON GLI OCCHI RIVOLTI AL FUTURO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Annamaria Ferrigno

Grazie ins. Antonio Esposito