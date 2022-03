Ma di cosa parliamo: Brachino chi ti manda a Napoli? Riflessioni calcistiche circa le dichiarazioni del collega Brachino a Tele A nel corso di una polemica accesa circa arbitraggio Milan – Udinese con l’ospite e opinionista Paolo Del Genio. Brachino chi ti manda a Napoli !!?? “Denapolitanizzare” per il sottoscritto è una dichiarazione forte ed offensiva uguale a coloro che predicano un razzismo calcistico a tutti i livelli. Dentro e fuori dal campo di gioco. Chi fa giornalismo e si sente o si autoelegge a cronista, dopo le figuracce in Mediaset con il solito padrone, dovrebbe fare un bagno di umiltà nel Sarno. Se ne esce vivo potrebbe avere idee più chiare sul mondo napoletano offeso da sempre per regole sempre stravolte a Milano e a Torino. Dimentica gli intrallazzi perpetrati nel corso degli anni contro la squadra azzurra.Ti consiglio un bagno di napoletanità alla Sanità…ma un tifoso milanista e cronista distratto dico così per non abbassarmi al tuo livello non può comprendere la filosofia di una città e di una tifoseria unica nel mondo.