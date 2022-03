Lutto a Massa Lubrense per la scomparsa dell’88enne Giovanna Mollo (Ninà)

Massa Lubrense porge l’estremo saluto all’88enne Giovanna Mollo, vedova Simioli, affettuosamente conosciuta come Ninà. A darne il triste annuncio Alberico, Teresa, la nipote Giovanna ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

I funerali saranno celebrato alle ore 16.00 di oggi, 29 marzo, nella Chiesa Antica Cattedrale S. Maria delle Grazie in Massa Lubrense.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore.