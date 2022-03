L’UNITRE DI PIANO IN VISITA A CASARLANO

A supporto delle conferenze dedicate agli Ordini Monastici in penisola Sorrentina, svolte e da svolgere, l’Unitre di Piano domenica prossima sarà in visita alla Chiesa di Casarlano, nota quale primo approccio in penisola dei monaci Domenicani, voluta da Giovanna II. Appuntamento per soci e simpatizzanti alle ore 10.00 di domenica 6 marzo nel piazzale della Chiesa. Il format degli incontri prevede prima la conferenza in sede, presso il Centro Polifunzionale del Comune di Piano, e poi un esame autoptico sui luoghi. Don Fabio Savarese, parlò degli ordini in genere, il preside emerito Agostino Aversa ci intrattenne sui Domenicani , prossimamente, il 9 marzo, mercoledi alle ore 17.00, Luigina De Vita ci illustrerà la presenza dei Gesuiti in Penisola Sorrentina.