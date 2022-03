L’Ucraina e la tragedia delle fosse comuni, il sindaco di Vietri sul Mare: “Non è un videogioco”

Orrore senza fine, la guerra non è un videogioco e queste non sono immagini di un film. Lo scrive il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, sul profilo Facebook. Il sindaco del paese della costiera amalfitana pubblica a corredo di queste dichiarazioni anche alcune foto. Si tratta di un paio di scatti crudi, veri, che raccontano l’orrore a cui sono sottoposti i cittadini ucraini – come tanti altri in guerra nel mondo – costretti a seppellire i propri cari in fosse comuni. Quei corpi sono spogli, non di vestiti, ma della dignità portata via da un gesto folle e improvviso. In guerra, come al solito, non sono solo i padri a piangere i propri figli, ma siamo tutti a piangere persone innocenti, che si sono trovate in quella scia ingiustificata di distruzione. Quella Ucraina è una guerra raccontata è visibile tramite le immagini che arrivano in modo costante – scrive ancora il sindaco De Simone – e con tutta la violenza che esse rappresentano. Fossa comune alle porte di Mariupol. Dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per fermare tutte le guerre!