Loredana Bianchi a Cava dè Tirreni con il suo \"Frammenti di Vita\"

La torinese Loredana Bianchi sara’ ospite della Rassegna letteraria “Un libro ( quasi ) al giorno, promossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Cava de’Tirreni (Sa) giovedì 17.3.2022 alle ore 18 a Palazzo di Città.

Ben presto sviluppa il suo interesse verso l’arte, la letteratura e la spiritualità umana. La sua prima raccolta di poesie viene pubblicata nel 1984.Loredana Bianchi, dopo aver frequentato il Liceo Classico, si laurea si laurea in Storia e Critica del Cinema all’Università di Torino. Collabora con alcuni webzine come critica cinematografica. Successivamente si dedica alla divulgazione del film come metodo di studio, con la creazione di laboratori per scuole superiori e centri giovanili.

La raccolta “Frammenti di vita” e’ un testo di grandi passioni ed emozioni.

Secondo lo scrittore Cristiano Parafioriti nel libro si evidenzia, in particolare:

“L’unione delle anime, la ricerca di un equilibrio difficile, il fuoco intenso che brucia i corpi: tutto fluisce, scorre”.

Il raccolta non è altro che un insieme di scritti, messi insieme negli anni dall’autrice che ha pubblicato altri libri di tutt’altro genere.

“Frammenti..” si è divide in due sezioni: Canto eterno e Schegge di pensiero, la prima contenente poesie o brevi meditazioni e la seconda prose di varia natura.

“Questo libro è dedicato – spiega l’autrice -a molte persone ma ad una in particolare, l’unica a cui, invece, è da sempre stato noto anche il mio lato oscuro di liricità. Abbiamo letto insieme le poesie ispiratemi dal nostro amore, abbiamo condiviso i miei pensieri che, spesso, coincidevano con i suoi”.

Interverranno: Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni, Armando Lamberti, Assessore alla Cultura, Francesco Romanelli, Presidente dell’Associazione Giornalisti di Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone” , che patrocina questa specifica manifestazione.

Antonio Di Giovanni, giornalista.

Condurrà e relazionerà Franco Bruno Vitolo, coordinatore dell’intera rassegna.