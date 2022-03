Segnalazione di Maurizio Vitiello – Attenzione sui libri di Carlo Di Lieto.

Foto 3 di 3





Carlo Di Lieto merita attenzione per l‘intensa attività maieutica e per la produzione letteraria di risvolto critico.

Su riviste e quotidiani appaiono note di un certo interesse.

Difatti, non è passato inosservato un interessante articolo-intervista di Carlo Testa, pubblicato sul “Corriere del Mezzogiorno”, il 05.03.2022, col titolo La poesia negli studi di Carlo Di Lieto: “La dimensione immaginaria ci salva.”, che riportiamo, in allegato, in due pagine.

Carlo Di Lieto, docente di letteratura italiana all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, collabora con numerose riviste ed è autore di pubblicazioni inerenti al rapporto tra letteratura e psicoanalisi.

È socio dell’Accademia Internazionale Il Convivio e dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti.

Ha vinto numerosi premi e ha partecipato a vari congressi internazionali su Pirandello.

Fra i suoi libri: Letteratura, follia e non-vita. In principio era l’Es (2018) per Genesi, Angelismo e doppio nella poesia di Luigi Pirandello (2020) per Il Convivio, «Scena onirica» e «radialità dell’immaginario» nell’opera di Ugo Piscopo (2020) per Edizioni Scientifiche Italiane.

Dopo le due monografie di taglio psicoanalitico: La donna e il mare. Gli archetipi della scrittura di Corrado Calabrò, Vallardi, 2016 e Corrado Calabrò e la “materia dei sogni”, Vallardi, 2018, è nata sotto una buona stella questa terza monografia: Le risonanze dell’Illimite nella Quinta dimensione di Corrado Calabrò, 2021, per Rubbettino.

Con Marsilio ha pubblicato Luigi Pirandello pittore (2012), La scrittura e la malattia. Il “male oscuro” della letteratura (2015) e L’“io diviso”. La letteratura e il piacere dell’analisi (2017).

Sta già lavorando a un’altra pubblicazione, ma rimandiamo i nostri lettori a un sicuro, prossimo asterisco.