lettera al Presidente Putin in italiano e in russo per la festa della Donna

La mia festa della donna è iniziata con una torta regalatami dal mio adorato figlio Francesco e per amore dei miei figli e di tutti i figli del mondo ho scritto questa lettera al Presidente Putin. Illustrissimo Presidente Putin, mi scuso se Le scrivo senza avere il piacere di conoscerla personalmente, perciò umilmente mi presento, mi chiamo Maria Marsicano, come Lei sono nata negli anni cinquanta, un anno prima di Lei, e come Lei ho auto mio padre di fede incrollabilmente comunista Come Lei mi piace scrivere e leggere. So che il suo ultimo saggio “Sull’unità storica di russi e ucraini” è stato pubblicato a luglio 2021. Credo di aver capito il suo sogno e le auguro di realizzare tutti i sui desiderata. Ma mi permetto di esprimerLe uno dei miei desiderata: da piccola ho sempre pensato che se da grande ci fossero state delle guerre sarei andata a parlare con i Capi di Stato. Oggi questo non mi è possibile , perciò Le scrivo, solo Lei può esaudire questo mio desiderio! Faccia per domani 8 marzo 2022 un regalo a tutte le donne, alle sue figlie alle sue nipoti, alla sua donna, regali la pace e il rosso delle rose , non quello del sangue. Basta morte, basta macerie, ascoltiamo la coscienza che ognuno di noi ha. Il suo sogno è bello, ma lo sarà ancora di più con i colori della Pace e dell’arcobaleno, che appare dopo la tempesta. Mi appello alla sua umanità, al suo amore patriottico, al suo voler creare un grande popolo russo. Non si semini più dolore ma solo amore, che come il sole illumina e governa tutto. Sia Lei il sole dell’Oriente e dell’Occidente. Il mondo capirà e sarà felice di vedere nuovi giorni e nuove cose belle. Cordialmente Maria Marsicano

Уважаемый президент Путин,

прошу прощения, что пишу Вам, не имея удовольствия встретиться с Вами лично, поэтому позвольте представиться. Меня зовут Мария Марсикано. Я родилась, как и Вы, в 1950-х годах, на год раньше вас. Как у Вас, мой отец был непоколебимым коммунистом, и, как и Вы, я люблю писать и читать. Я знаю, что ваша последняя книга “Об историческом единстве русских и украинцев” вышла в июле 2021 года. Я думаю, что поняла Вашу мечту и желаю Вам всего наилучшего. Позвольте мне рассказать о моей мечте: В детстве я всегда ненавидела войну и кланялась, что, если будет война, когда я буду взрослой, тогда я пойду поговорить с главами государств. Сегодня для меня это невозможно, поэтому я пишу вам. Только Вы можете исполнить мое желание! Подарите завтра, 8 марта 2022 года, всем женщинам, вашим дочерям, вашим внучкам, вашей женщине, подарите мир и букет роз красного цвета, а не красный цвет крови. Хватит смерти и убийств. Прислушайтесь к совести, которая есть у каждого из нас, чтобы, когда мы уйдем в вечный путь, нам не надо будет беспокоиться о тех, кто остается и о том, что нам дорого. Мой сон прекрасен, но он будет еще прекраснее, если в нем будут краски мира и радуга, появляющаяся после бури. Я взываю к вашей человечности, вашей любви к родине, вашему желанию создать великий русский народ, чтобы больше никто не сеял боль, а только любовь, которая, как солнце, освещает и управляет всем. Будьте солнцем Востока и Запада, и мир поймет и обрадуется новым дням и новым прекрасным вещам.

Искренне

Мария Марсикано