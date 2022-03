Massa lubrense ( Napoli ) . Importante carica per il massese capogruppo di opposizione già candidato sindaco Lello Staiano eletto consigliere del distretto sarnese-vesuviano dell’Ente Idrico Campano

Nelle elezioni di venerdì 4 marzo 2022, Lello Staiano è stato eletto consigliere del distretto sarnese-vesuviano dell’ente idrico campano. Per Staiano si tratta di una riconferma, dato che ha già ricoperto per cinque anni questa prestigiosa carica. L’ente idrico campano, nato nel 2015 e articolato in ambiti distrettuali, si occupa di predisporre i piani organizzativi per un’ottimale gestione delle risorse idriche regionali, curando i rapporti con i singoli gestori del servizio. “È un onore per me – ha dichiarato Lello Staiano – continuare a rendere un servizio serio e coscienzioso nel consiglio del distretto sarnese-vesuviano, tenendo presente che è fondamentale gestire con attenzione la risorsa acqua e la sua erogazione”.

A Lello Staiano gli auguri sinceri di tutta la redazione di Positanonews