Lello Soncini ospite a Passione Formula Uno

Lello Soncini, grande personaggio nel mondo dei motori, è intervenuto ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano nel corso della rubrica “Passione Formula Uno”. Ecco le sue dichiarazioni:

Lello si è conclusa la prima gara stagionale. Commenti?

“E’ tornata nella normalità. Avevano detto che la Rossa si sarebbe migliorato e così è stato, soprattutto se pensiamo alla doppietta regalata da Leclerc e Sainz”.

Come valuti la situazione in casa Mercedes?

“E’ difficile da dire. La situazione di certo non è facile. Per ora non convincono. Male in Bahrain, ma soprattutto anche di motore, in cui non convince del tutto. Vediamo cosa ci dice questo weekend a Jeddah, senza dubbio però devono migliorare”.

Ti aspettiamo al Senna Day!

“Non posso mancare. Grazie ovviamente dell’invito, vedrò di fare un salto giù in Emilia!”

