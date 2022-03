Le Confraternite di Massa Lubrense decidono di rinunciare alle tradizionali processioni della Settimana Santa

Per il terzo anno consecutivo le strade di Massa Lubrense non vedranno le tradizioni processioni della Settimana Santa. Dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia i Vescovi della Campania hanno autorizzato lo svolgimento delle processioni – pur nel rispetto delle misure di sicurezza – ma i Priori delle Confraternita “San Filippo Neri” di Torca e della Arciconfraternita “Morte ed Orazione” di Massa Lubrense hanno comunicato, con una scelta non semplice, di rinunciare ai cortei religiosi del Venerdì Santo ed a tutti i riti esterni che rappresentano la Passione e Morte di Cristo.

Ecco le motivazioni così come riportate dai Governi e dai Priori in un documento ufficiale:

«I Vescovi della Campania con loro comunicato in data 07/03/2022 autorizzano lo svolgimento delle processioni sul territorio campano, espressioni della forte pietà popolare radicate nella vita delle nostre comunità e di ciascuno di noi.

Pur avendo accolto con gioia tale possibilità e mentre ringraziamo i Vescovi per aver compreso “la voce del nostro sentimento religioso”; noi Governi e Priori della Confraternita San Filippo Neri di Torca e dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Centro, dopo attenta e condivisa riflessione,

– avendo preso visione degli Orientamenti, dettati in data 08/03/2022 dalla Curia Arcivescovile di Sorrento – Castellammare di Stabia;

– tenendo conto delle difficoltà ed il breve tempo a disposizione dei due Sodalizi per poter attuare al meglio la organizzazione delle Processioni del Cristo Morto;

– considerando che nelle ultime settimane sul nostro territorio si registra un aumento dei casi di positività al COVID 19.

Comunichiamo che anche per questo anno, nel giorno del Venerdì Santo, non si svolgeranno le tradizionali Processioni del Cristo Morto nelle Parrocchie di Torca e di Massa Centro.

Per quanto non sia stato semplice, per i due Sodalizi, giungere a tale conclusione e, allo stesso tempo, non sia semplice rendere partecipi tutti Voi, affidiamo al Cuore del Padre questo “ulteriore gesto di rinuncia” offrendolo come accorata e forte invocazione affinché conduca il mondo e, in particolare, la amata terra di Ucraina, alla serenità ed alla pace».