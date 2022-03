Le Ceneri a Piano di Sorrento , nella Chiesa di San Michele la speranza per la Pace in Ucraina. Una celebrazione molto sentita quella di questa sera da Don Pasquale Irolla, molto curata nei particolari . All’ingresso tutti i fedeli prendevano i rami di un tralcio di ulivo benedetto che rappresentavano tutto ciò che bisogna togliersi di male, poi messa in una brace, poi bruciati tutti e spenti con l’acqua benedetta. La cenere poi è stata data a tutti i presenti con la celebrazione sempre suggestiva nella Basilica di San Michele e dopo la messa la benedizione.