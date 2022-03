Lavori sulla statale sorrentina: semaforo fino a fine maggio

Il comune di Vico Equense ha emanato l’ordinanza numero 85 del 25 marzo con la quale si predispone una regolazione del traffico sulla SS145, meglio conosciuta come statale sorrentina. Si tratta della strada statale che collega Vico Equense alla Penisola Sorrentina e a Castellammare di Stabia. L’esecuzione dei lavori prevede un ammodernamento delle reti tecnologiche, infrastrutturazione e messa in sicurezza del tratto urbano della S.S. 145, compreso tra il km. 18+650 ed il km. 19+400. Per tale ragione, il tratto di strada sarà interessato da un senso unico alternato a partire dal 28 marzo, fino al 27 maggio nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 06:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il provvedimento porterà ad un restringimento di carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da lanterne semaforiche, tra il km 18+650 ed il km 19+440 della Strada Statale 145 Sorrentina.