L’ASL NA 3 manda a casa mille precari, ne parla un infermiere: “In realtà hanno firmato un contratto con scadenza”

Riportiamo la richiesta di un infermiere in merito alla situazione degli addetti al settore medico – sanitario, mandati a casa al termine dell’emergenza pandemica

“In realtà hanno firmato un contratto con scadenza, l’amministrazione non ha l’obbligo di stabilizzarli, ci sono circa 900 infermieri idonei al concorso pubblico del Ruggi di Aragona. Sono un infermiere che ha vinto un concorso pubblico fuori dalla mia Regione di residenza, non ho mai accettato un avviso pubblico perchè nelle diciture era scritto a chiare lettere contratto non rinnovabile 12 mesi ecc. Voglio precisare a tutti i Sindacati, Opi territoriali e Presidenti di Regione che un lavoratore anche se è andato fuori Regione per lavorare ha diritto a tornare nella sua Regione, soprattutto se ha superato ed è risultato vincitore e/o idoneo di un concorso Pubblico. Purtroppo tante persone non riescono a capire che tanti infermieri finalmente vedevano la possibilità di tornare nel proprio territorio, tutti specializzati grazie agli anni di servizio prestati e con le competenze, esperienze e capacità lavorative, alla pari dei precari i quali però non conoscono cosa significa andare a lavorare fuori Regione. Infatti, a differenza dei precari, gli infermieri che lavorano fuori regione subiscono uno stress sia fisico che mentale (lontananza dai propri cari), ma anche un danno economico (affitti, viaggi, spese mensili e giornaliere),il tutto anche in questi ultimi due anni in piena emergenza sanitaria da Covid 19, tantissimi infermieri fuori sede hanno curato, assistito e si sono ammalati anch’essi di Covid 19 tutto questo da soli senza alcun sostegno, se non quello telefonico quando possibile, da parte dei propri familiari. Si può immaginare quindi, quanta forza ed ostinazione hanno avuto questi infermieri emigranti nel sopportare anche questo disagio della pandemia che ha sconvolto le vite di tante persone, figuriamoci di quelle persone costrette a lavorare fuori sede e senza l aiuto di nessuno. Per quanto sopra ascritto chiedo di effettuare una mobilità interregionale, lo scorrimento di tutte le graduatorie dei concorsi e di seguito la stabilizzazione dei precari questa è meritocrazia.”