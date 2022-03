Ladies body Show, il concept della compagnia “Qui e Ora Residenza Teatrale”  

Napoli – Appuntamento al TAN (Teatro Area Nord) sabato 12 alle ore 20.30 e domenica 13 marzo alle ore 18.00 con la compagnia “Qui e Ora Residenza Teatrale” che metterà in scena “Ladies Body Show” con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valliregia Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti collaborazione drammaturgica Marta Dalla Via. Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? I nostri occhi, il nostro cervello operano una selezione in base ai nostri gusti personali, alle nostre emozioni, al nostro vissuto. Viene spontaneo fermarsi a riflettere su quanto siamo influenzati dalle immagini, dagli stereotipi e dall’esterno che ci circonda. Ladies Body Show è una performance che porta l’attenzione su come ognuno di noi sceglie, seleziona, elimina, giudica attraverso lo sguardo. I nostri occhi decidono come siamo noi e come sono gli altri. Uno show in cui lo spettatore è parte attiva nella scelta di chi incarna il successo o chi il fallimento. Un modo di riflettere sul senso delle parole successo e fallimento e su come possano demolire la nostra comunità sociale. L’obiettivo artistico è mettere in discussione i sistemi di valore selettivi umani e sociali. Lo spettacolo fa incontrare e dialogare artiste di fama nazionale ed internazionale, creando un mix di linguaggi e competenze. L’opera teatrale si avvale della coreografa Silvia Gribaudi, con la collaborazione drammaturgica di Marta Dalla Via; le luci di Paolo Tizianel e le immagini dell’artista visivo Matteo Maffesanti.

A cura di Luigi De Rosa

Link utili : https://www.teatriassociatinapoli.it/stagione-teatrale/teatro-area-nord-2021-2022