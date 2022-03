L’Academy Sorrento sforna talenti. Lo dimostrano i tanti ragazzi usciti da questa scuola che, nel corso degli anni, hanno fatto carriera. Ora è arrivata un’altra bella notizia: “Una soddisfazione, l’ennesima, per la nostra società: la convocazione in Rappresentativa U17 per l’attaccante Leonardo Gargiulo ed il difensore Francesco Izzo, due pilastri della formazione 2005 già aggregati da mesi alla rosa della Juniores. I due calciatori rossoneri sono impegnati, agli ordini di mister Valerio Gazzaneo, presso il centro sportivo “Benedetta Ferone” di Casolla (CE)”.