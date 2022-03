La Viribus Unitis perde col Massa, ma lamenta: “arbitraggio scadente”

La Viribus Unitis perde contro il Massa Calcio, ma la dirigenza lamenta un arbitraggio scadente. Ecco il motivo: “Siamo stanchi di essere maltrattati dalle terne arbitrali. Le partite si possono perdere e diamo merito al Massa Lubrense ma bisogna aggiungere che ci sono stati negati due rigori netti. Stavamo dominando il match ma ancora una volta il direttore di gara ha rovinato quello che di buono stava succedendo in campo. La federazione deve tener conto che la qualità degli arbitri molto spesso non è all’altezza di quello che meritano incontri di questo tipo. Il livello è molto scadente e ci aspettiamo che chi decide prenda seri provvedimenti per non farci ritrovare in situazioni uguali a quelle successe sul campo”.