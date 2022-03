“La storia più dolce” il libro di Federica Buonocore sarà presentato venerdi 8 aprile 2022 ad Atrani

Nel suo nuovo romanzo “La storia più dolce”, Federica Buonocore riesce ad incastrare alla perfezione fatti e personaggi realmente esistiti ad una storia nuova, frutto della fantasia dell’autrice.

Federica ha infatti scelto come protagonista suo nonno Matteo Cretella, compianto pasticciere della costiera, inserendolo in un paradossale furto a danno della sua più grande creazione: il pasticciotto atranese, a detta di molti, il migliore di tutta Amalfi.

Ancora oggi, soprattutto tra gli amalfitani, Matteo Cretella non smette di essere ricordato sulle tavole della domenica e la sua passione, il suo lavoro e i suoi dolci, sono così ben descritti nelle pagine di questo libro da far venire l’acquolina in bocca.

Il racconto si svolge tra i paesini della Costiera Amalfitana degli anni settanta, tra furti di ricette, vincite milionarie e personaggi chiassosi e divertenti.

Con questo libro l’autrice riesce a farci sentire le voci e i profumi della costiera e a raccontare in modo leggero ed avvincente gli intrecci e le sfide della famiglia Cretella.

Federica Buonocore presenterà il libro “La storia più dolce” in piazza ad Atrani il prossimo 8 aprile, alle 18,30 e noi, non possiamo fare altro che suggerirvi di non mancare.

Il libro “La storia più dolce” è ordinabile in qualsiasi libreria fisica e online.

Ad Atrani le case poggiano l’una sull’altra, tanto che le voci, i profumi della casa accanto entrano da uno spiraglio e finiscono nelle finestre della casa vicina. I segreti, non esistono. E anche Matteo Cretella, famoso pasticcere della costiera, sa bene che non riuscirà per sempre a difendere la sua più grande creazione: il pasticciotto atranese, a detta di molti, il migliore di tutta Amalfi. Almeno fino a quando Cosimo Cirillo non decide di rinnovare il suo vecchio bar trasformandolo da bettola a piccola pasticceria, grazie ai soldi vinti al bancolotto.

La storia più dolce è un romanzo di conquista, della forza di volontà che si nasconde quando c’è del talento e di una famiglia che nasce e cresce nei sapori e gli odori di una storica pasticceria