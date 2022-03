La solidarietà della Costiera Amalfitana per l’Ucraina. Da Amalfi è partita una macchina con tre giovani dell’associazione “Croce di Sant’Andrea” per prendere una mamma e due figli al confine con l’Ucraina per farli ricongiungere al papà che sta già ad Amalfi. In questo momento si trovano in Polonia ad un centinaio di km dal confine. Per le spese si è fatta una colletta fra gli amici. A ravello invece con i fondi europei si paga l’esibizione dell’amico di Putin che rifiuta di dissociarsi dalla vile azione di guerra. La farmacia di Ravello continua nella raccolta di farmaci che i suoi clienti pagano e settimanalmente manda in Ucraina

RAGAZZI GRAZIE DI CUORE DA TUTTI NOI