La Salernitana a riposo fino a lunedì,poi testa al Sassuolo

Dopo la debacle di San Siro la Salernitana è subito rientrata in aereo a Salerno. Davide Nicola ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell’importante sfida casalinga col Sassuolo di sabato.

Ricaricare le pile

Due giorni che serviranno per recuperare energie mentali e fisiche, come ha affermato anche Sepe nel post partita. Il match di San Siro non ha fortunatamente lasciato problemi di infermeria. La settimana di preparazione al match coi neroverdi servirà quindi a far migliorare la condizione a chi ha dovuto fare i conti con qualche acciacco. Bonazzoli è stato convocato ma è rimasto in panchina, avrà quindi la possibilità di recuperare al meglio. Contro i nerazzurri si è rivisto dopo tanto tempo Matteo Ruggeri, anche lui deve mettere benzina nelle gambe; stesso discorso per Mamadou Coulibaly che punta alla convocazione. A Milano si è rivisto anche Radovanovic, il serbo punta a riprendersi la titolarità in mezzo al campo.

