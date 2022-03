La Primavera di Bacoli- Josi Della Ragione a Sorrento

Martedi 15 marzo 2022 presso il teatro Sant’Antonino a Sorrento , alle ore 19.00 incontro con Josi della Ragione. Modererà Don Carmine Giudici. Sarà presente il Vescovo Monsignor Francesco Alfano.

Incontro che cade il giorno dopo della elezione di Josi alla Citta Metropolitana di Napoli. Ecco cosa dice nel suo post:

Ringrazio di cuore gli oltre 40 amministratori comunali della provincia, tra sindaci e consiglieri, che hanno voluto concedermi la loro fiducia alle elezioni della Città Metropolitana di Napoli. Un risultato importante, con circa 2000 voti alla lista che ho avuto l’onore di guidare. E frutto di relazioni e sinergie, di lotta e di governo, che segnano la mia vita da più di 15 anni. Un voto per un progetto, per un’idea di territorio che coinvolga le comunità. Purtroppo non è bastato per essere eletti in consiglio.

Abbiamo provato a dare il nostro contributo, fatto di passione ed esperienza maturata sul campo. Senza clientele, senza promesse, senza scambi. Proponendo solo noi e le nostre storie. E la voglia di cambiare un sistema che non va. Ognuno poi spiegherà le proprie scelte, frutto di voto controllato e di interessi che non mi appartengono. Non mi sono mai appartenute. E non mi apparterranno mai.

Da questa esperienza elettorale e politica ho imparato tanto. E mi ha aiutato a conoscere tanti attivisti, candidati e amministratori, che hanno a cuore il futuro del nostro territorio. Persone splendide, a cui va tutta la mia gratitudine. Una rete di appassionati e professionisti che rappresenta un valore, ad a cui assicuro impegno ed entusiasmo. Faccio i miei migliori auguri a tutti gli eletti, affinché possano essere all’altezza dei sogni e delle ambizioni di tre milioni di cittadini. Ponendosi un obiettivo, per le prossime elezioni. Tornare a far votare la gente, il popolo.