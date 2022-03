LA GUERRA IN UCRAINA: PUTIN E IL DISCORSO DI DRAGHI IN PARLAMENTO

Lo scrissi nel 2018 e non ho difficoltà a ribadirlo.

Dopo le ultime elezioni russe, che ne decretarono il trionfo col 76 per cento dei voti, Vladimir Putin rilasciò questa dichiarazione: “Penseremo al futuro della nostra grande patria, al futuro dei nostri figli e agendo così senza dubbio siamo condannati al successo”. Le accuse di brogli, amplificate dalla stampa internazionale, anche se attendibili, non riuscirono a inficiare una vittoria di proporzioni così vaste, avvalorata da un’affluenza alle urne del 67,47%, superiore a ogni dato precedente.

Putin si avviava al quarto mandato candidandosi a riportare la Russia al ruolo di superpotenza economica, ma anche militare, come dimostrato con la “presentazione” di un nuovo missile balistico intercontinentale definito “invincibile”, perché impossibile da intercettare. Giudichiamolo come ci pare. Da cittadini, almeno noi, qui in Italia, possiamo farlo liberamente: despota, tiranno, delinquente, assassino, criminale. L’aggressione all’Ucraina ne è la conferma.

Il nostro capo del governo però e, più ancora, il ministro degli Esteri dovrebbero usare il linguaggio ragionato della diplomazia. Cosa che non mi pare avvenga. Passi per Di Maio, chiaramente inadeguato al ruolo, in un contesto così complicato, ma il presidente del Consiglio, che ha una lunga

esperienza in organismi internazionali, dovrebbe saperlo.

Mi è parso di capire che il suo discorso, oggi in parlamento, con la presenza virtuale del presidente ucraino Zelensky, abbia riservato più attenzione alla ipotesi di una escalation del conflitto, nel quale saremmo militarmente coinvolti, che alla ricerca di una via che porti alla cessazione delle ostilità. Cosa che sta facendo, con l’autorità morale universalmente riconosciutagli, solamente il Papa, vox clamantis in deserto.

Con Putin l’Europa avrebbe dovuto avere la capacità di avviare un confronto serio, costruttivo, anziché incaponirsi – sulla scia della politica statunitense, stretta nelle mani inaffidabili di Donald Trump, prima, e di Joe Biden ora, e degli interessi delle lobby economiche e finanziarie che fanno capo agli Usa, e delle mire della Nato – in sanzioni che, a conti fatti, portano più danni all’economia dell’Occidente, dell’Italia in particolare, che alla Russia.

Intanto ci prepariamo a possibili situazioni di emergenza con l’aggiornamento (dopo dodici anni!) del piano di sicurezza nucleare: scorte di tute protettive e pastiglie di iodio. Nella speranza che il Padreterno ci assista, che non se ne abbia bisogno. Le vie del Signore sono infinite.