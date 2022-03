La foto più bella di Positano: premiazione del concorso Pro Loco alla Festa della Primavera

A Positano, in costiera amalfitana, si festeggia l’arrivo della primavera a dovere. Dopo il ricco calendario di eventi che sarebbe dovuto cominciare ieri, sabato 19 marzo, gli organizzatori della Festa della Primavera hanno dovuto rimandare tutto ad oggi paradossalmente a causa delle condizioni meteo. Cambia la data ma non il divertimento a Positano, che durante alcuni attimi di spensieratezza soprattutto per i più piccoli ha nominato i vincitori del concorso indetto a Natale 2021 dalla Pro Loco per la foto più bella della città verticale. Positanonews sul posto ha potuto documentare la nomina dei vincitori del concorso con la presenza del sindaco di Positano, Giuseppe Guida. Il podio è composto da Cristina D’Aiello con la foto numero 13, Rosa Cinque con la foto 19 e in pole position Carmela Bottone con la foto numero 6. Al concorso ha partecipato chiunque, senza limiti di età e residenza, inviando scatti caratteristici di Positano, senza filtri o modifiche. Ovviamente esclusi i fotografi professionisti.