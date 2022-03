La Fondazione Sorrento sostiene le famiglie ucraine. Raccolta fondi con i limoni di Villa Fiorentino

La Fondazione Sorrento scende in campo per l’emergenza ucraina. A Villa Fiorentino, durante le prossime tre domeniche, saranno distribuiti sacchetti di limoni raccolti nel giardino che circonda la splendida dimora affacciata sul corso Italia. Quanti raggiungeranno la sede della Fondazione per ritirare i tipici agrumi sorrentini avranno modo di lasciare un’offerta libera.

Il ricavato sarà interamente devoluto a favore della Croce Rossa Italiana impegnata in Ucraina in questo momento così difficile per la regione interessata dal conflitto e per fornire assistenza a tutti coloro che fuggono dalla guerra.

La distribuzione dei limoni si svolgerà al mattino dalle ore 10 alle ore 13 nei giorni 13, 20 e 27 marzo.

Un piccolo gesto per dimostrare la vicinanza a chi sta soffrendo in questa drammatica situazione senza dimenticare il ruolo che i limoni possono svolgere per il benessere del nostro organismo come conferma anche lo slogan coniato per promuovere l’iniziativa di solidarietà: “Fai del bene agli altri e alla tua salute”.