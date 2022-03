La Fondazione Sorrento con l’Istituto San Paolo alla Bitus di Pompei

Da oggi, giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile si svolge la Bitus, la fiera dedicata al Turismo Scolastico e la Didattica Fuori dalla Classe. Quattro giornate ambientate nel Parco dell’Ex Real Polverificio Borbonico del Parco Archeologico di Pompei a cui quest’anno partecipa anche la Fondazione Sorrento.

Lo stand dell’ente di promozione turistica è gestito con il supporto della IV A dell’Istituto polispecialistico San Paolo allo scopo di concludere un’esperienza di alternanza scuola – lavoro.

La Fondazione ha scelto di partecipare anche con l’obiettivo di promuovere la sua attività di divulgazione culturale e territoriale agli studenti. Durante la manifestazione, oltre a usufruire di laboratori all’aria aperta e parco giochi al coperto, sport, masterclass, rievocazioni storiche, spettacoli e teatro, si potrà cogliere, attraverso la consultazione del materiale presente in fiera, la mission dell’ente.

“Da sempre siamo vicini al mondo dei ragazzi ed impegnati a fianco delle realtà scolastiche locali sia con la possibilità di ospitare presso la nostra pre-stigiosa sede di Villa Fiorentino i Pcto, sia attraverso il supporto materiale con l’acquisto di attrezzature per implementare ad esempio il laboratorio di enogastronomia per l’istituto alberghiero del San Paolo – dichiara Gaetano Milano, ad della Fondazione Sorrento – e per questo abbiamo accettato con entusiasmo l’invito a partecipare degli organizzatori della Bitus”