La Folgore Massa torna in campo domenica prossima contro il Galatina. Dopo la pausa forzata a causa della positività di molti atleti del Modica, la Folgore Massa ritorna in campo domenica prossima per affrontare il Galatina. Un gradito ritorno è anche per Francesco Conoci che, rientrato da un infortunio, si ritroverà contro i suoi ex compagni di squadra. “C’è stato un piccolo infortunio durante il corso della stagione, ma ora mi sono ripreso e sono pronto a dare una mano ai ragazzi se ce ne sarà bisogno – esordisce Francesco -. Sarà emozionante giocare contro la mia ex squadra e, anche se li conosciamo bene, non sarà una partita facile perché a loro servono punti per non retrocedere mentre noi puntiamo ai play-off – continua -. Ci stiamo allenando tanto, il gruppo è unito e il mio obiettivo personale ora è quello di ritornare in forma quanto prima”, conclude Conoci.