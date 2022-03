Isola dei Famosi 2022: l’edizione dei «riciclati». Come afferma Vanity Fair, gli influencer che partecipano ai reality funzionano poco perché sembrano troppo concentrati su sé stessi per riuscire a mettere in piedi una dinamica funzionante, un ingranaggio che faccia il suo dovere senza bisogno di essere oliato a dovere. Nei reality ci vogliono personaggi forti che, oltre a raccontare una storia, si impegnano a metterci il proprio perché il loro lavoro, dopotutto, è legato all’immagine che riescono a restituire di sé dopo aver partecipato a questi programmi, ed è proprio per questo che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la settima targata Mediaset, sembra avere una marcia in più rispetto alle altre. Meno facce provenienti dal web e più professionisti nazionalpopolari cresciuti e coltivati dalla televisione; meno volti che necessitano di una ricerchina su Google per capire chi siano e più naufraghi scafati che vanno all’Isola sapendo che quella sarà la loro (ultima?) occasione per tornare alla ribalta.

È per questo motivo che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, con i suoi personaggi già noti, potrebbe risultare la migliore di sempre. Rivedere Carmen Di Pietro, colei che separò Aida Yespica e Antonella Elia solo perché temeva di non riuscire a mangiare, ma anche Lory Del Santo che all’Isola portò una filosofia zen tutta sua è una ventata di nostalgia che crea un ponte immaginario tra l’Isola di dieci anni fa, quella che era seguita da 8 milioni di spettatori, e quella di oggi, schiacciata da una concorrenza spietata anche per colpa delle millemila piattaforme cui siano abbonati senza saperlo. A rinsaldare quel ponte è anche la presenza di due opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che l’Isola dei Famosi la conoscono sia come conduttori che come concorrenti, capaci di fornire gli assist perfetti a una Ilary Blasi mai così in forma come stavolta, padrona di casa eccellente grazie alla sua innata capacità di rompere il cerimoniale e mettere dentro sé stessa.