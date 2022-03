“Incontriamoci in Arsenale”: oggi ad Amalfi l’incontro con l’enologo e produttore vitivinicolo Prisco Apicella. L’Associazione delle Guide turistiche Costa d’Amalfi, con l’arrivo della primavera ed in vista della fine del periodo di emergenza sanitaria fissato per il 31 marzo 2022, ha proposto una nuova iniziativa per il territorio, definita quale “necessaria iniezione di entusiasmo e vitalità”.

È nato, dunque, un calendario di appuntamenti pensato in primis per la categoria professionale alla quale i soci appartengono, per formare ed aggiornare i colleghi e gli aspiranti Guide turistiche sui contenuti più interessanti ed accattivanti della storia locale.

Gli incontri sono cominciati proprio con il nuovo mese, martedì 1 marzo 2022, e proseguiranno fino al 25 marzo. Saranno sviluppati in 8 chiacchierate con esperti e docenti di notevole profilo ed esperienza, e saranno aperti a tutti gli operatori del comparto turistico: aneddoti, episodi e dettagli da divulgare per appassionare e fidelizzare i futuri ospiti. Un taglio pratico, diretto, che accorci le distanze delle cattedre ordinarie e delle lezioni dai contenuti complessi è la formula studiata dalle Guide della Costiera per fare cultura, per appassionare i locali al territorio e per veicolare informazioni corrette e veritiere che qualificano l’esperienza del soggiorno in Costiera amalfitana.

Oggi, venerdì 4 marzo 2022, si svolge l’incontro con Prisco Apicella, enologo e produttore vitivinicolo di Tramonti. Argomenti della chiacchierata i vini DOC Costa d’Amalfi, storie di vitigni autoctoni secolari in un paesaggio terrazzato. Infine, la degustazione tecnica.