Incidente Ribéry: mistero alcol test, anche 2 contravvenzioni al giocatore granata. Franck Ribéry, calciatore francese della Salernitana, ha riportato un lieve trauma cranico in seguito ad un incidente stradale avvenuto qualche giorno fa, poco dopo le 3 di notte, in località Laura di Capaccio Paestum. Il fuoriclasse avrebbe perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il palo di un semaforo.

Ora, in attesa della multa che gli comminerà la Salernitana, ha dovuto già saldare il conto di due contravvenzioni che gli sono state elevate dopo lo scontro. I carabinieri del nucleo radiomobile di Agropoli hanno multato il fantasista granata, sia perché non portava con sé la patente, sia per l’imprudenza con cui aveva guidato all’incrocio dove è avvenuto il sinistro. I militari non hanno sottoposto il giocatore all’alcol test, perché ferito: ad effettuarlo sono stati i medici dell’ospedale di Battipaglia, con esito per ora non diffuso.