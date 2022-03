Incidente in costiera amalfitana: moto si scontrano sulla statale

Incidente sulla statale 163 “amalfitana”, la strada che percorre tutta la divina costiera. Il fenomeno dei sinistri in scooter è purtroppo all’ordine del giorno tra queste strade, ed oggi pare sia avvenuto nel comune di Minori. Entrambi i conducenti erano alla guida dei mezzi a due ruote che si sono scontrati. In base a quanto emerso fino ad ora, i due non hanno riportato gravi ferite ma si sono comunque recati al pronto soccorso per i dovuti accertamenti. Intanto la Polizia Municipale di Minori ha gestito il traffico durante la rimozione dei mezzi incidentati.