Incidente fra moto sulla SS163 a Tordigliano ferito un ragazzo di Sorrento e una americana. Pochi minuti fa, verso le 14, un incidente nelle curve di Tordigliano nel territorio di Vico Equense. La moto con a bordo una coppia , lui di Sorrento, lei americana, proveniente da Positano in Costiera amalfitana verso la Penisola Sorrentina, si è scontrata con una moto che veniva dalla direzione opposta, forse in fase di sorpasso. I due , solo con scarpe di ginnastica e vestiti leggermente, hanno avuto la peggio, mentre l’altro centauro, vestito di tutto punto e imbottito, non ha subito danni. Ferite alle gambe, tendini scoperti, sono arrivate due ambulanze dalla costa d’Amalfi per il 118. Siamo alle solite, purtroppo noi di Positanonews ritorniamo a registrare almeno un incidente ogni fine settimana sulla SS163 causato da motociclisti, sono gli effetti della fine del lockdown per la pandemia da Covid, ora ritornano i vecchi problemi.