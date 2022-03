Incidente aereo in Cina: precipitato un Boeing con 132 persone a bordo. Un Boeing 737-800 della compagnia aerea China Eastern Airlines è precipitato vicino a Wuzhou, nel sul della Cina. A bordo c’erano 132 persone: 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Non è ancora chiaro se si ciano o meno vittime, anche se trovare dei sopravvissuti sembra quasi un miracolo. L’aereo, partito da Kunming, si sarebbe di lì a poco preparato per scendere verso la destinazione vinale di Guangzhou, dove era atteso per le ore 15.05 locali (8.05 italiane). I valori finali lasciano intendere che il velivolo sia precipitato in picchiata.

Il presidente cinese Xi Jinping è sconvolto dall’accaduto, ed avrebbe chiesto di impiegare tutti gli sforzi possibili per “organizzare la ricerca ed il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze, rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell’aviazione civile per garantire l’assoluta sicurezza delle operazioni di aviazione”.