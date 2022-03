Incidente a Massa Lubrense, il comune: ecco perché i lavori in via Partenope sono fermi

Nella giornata di ieri c’è stato un incidente sul lavoro nel cantiere di Via Partenope causato da un motociclo che ha forzato la recinzione del cantiere. E’ per questa ragione che oggi il cantiere è fermo e la strada è aperta. Lo spiega il comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, con un avviso pubblicato sul profilo Facebook. Al dipendente della GORI vittima dell’incidente, ora ricoverato in Ospedale con una lunga prognosi, ed alla sua famiglia in apprensione, va tutta la solidarietà e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense – aggiunge il Comune. La strada, ricordiamo, era stata chiusa per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Tale chiusura ha comportato un vero e proprio dramma per i massesi: gli automobilisti erano costretti a deviare necessariamente passando per Sant’Agata e, oltre al fatto che era impossibile raggiungere la piazza di Massa Lubrense. Questa strada ha attraversato diverse critiche e attacchi da parte della minoranza al comune di Massa Lubrense, che a seguito di numerose segnalazioni che sono giunta circa la pericolosità del tratto.