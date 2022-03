In volo con Alina Monti da Leopoli a Ischia

Ischia (NA) Alina Monti, nata a Leopoli, la città più a Est dell’Ucraina, al centro in questi giorni di cronache di guerra, a seguito dell’invasione russa cominciata il 24 febbraio scorso, ma vissuta a Ischia è presente dal 18 marzo su tutte le piattaforme con il suo nuovo disco “Fly” ed ha riscosso consensi sia da parte del pubblico che della critica. Il brano della 25enne ischitana parla di uno stato di confusione mentale e allo stesso tempo della voglia di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. È capitato a tutti di sentirsi confusi con se stessi o con le proprie scelte di vita e di trovarsi in un limbo di pensieri negativi che peggiorano la situazione. La canzone si intitola ”Fly’, proprio perché come un uccello che si libra libero in cielo così nella vita bisognerebbe liberarsi dalle proprie catene mentali, trovare il coraggio e la forza di spiccare il volo e superare quei limiti che spesso noi stessi rinunciamo a superare. Alina Monti nata nel 1997 proprio a Leopoli, dove ora si resiste e si combatte per la propria libertà, è cresciuta a Ischia, un’isola dunque e come tutte le isole, ci ricorda Erri De Luca: “è simbolo di liberà”. C’è anche questo concetto nella sua canzone, che si fa spazio tra le strofe, avvertito anche dai suoi fan lontani, prigionieri nelle proprie case e vittime di una violenza assurda. Alina Monti, dopo l’incontro con Massimo Buonomo della VademaMusic diventato il suo agente, ha intrapreso la carriera da professionista con il produttore Stefano Di Meglio, grazie al quale ha iniziato a proporre il proprio talento, misurandosi in un genere musicale, l’elettropop, che per stile e contenuti ricorda quello della berlinese Clara Hill, una delle grandi rappresentanti del collettivo Jazzanova che ha segnato un’epoca nell’ambito della musica elettronica europea.

di Luigi De Rosa

Alina Monti, cantante, questi i commenti dei suoi fan su YOU TUBE:

Чем чаще слушаю эту песню,тем больше она мне нравится.Мне хочется улыбаться и хоть немного отвлечься от тяжёлых мыслей о войне.Спасибо!

Поздравляю с выходом клипа! Красота неземная эта наша Алинка!Горжусь нашей девочкой!

…

Alina Monti : https://bfan.link/fly-4