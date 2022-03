In preparazione per il Senna Day, parla Augusto Zuffa

Augusto Zuffa, direttore dell’agriturismo “Cantine Zuffa”, si prepara a ospitare l’evento organizzato da Carlo Ametrano targato “Ayrton Senna Day”. A tal proposito, il proprietario del grande agriturismo emiliano, è intervenuto con noi in esclusiva.

Augusto, pronto per il Senna Day?

“Siamo carichissimi. Stanno chiamando da tutta Italia e non solo, anche per esempio dalla Svizzera. Tutti vogliono essere presenti a l’evento per ricordare e celebrare il più grande corridore di Formula Uno”.

Che ricordo hai di Ayrton?

“Il ricordo riguarda la sua scomparsa a Imola, che è avvenuta a pochi passi dal nostro agriturismo. Lui era un amante della vita, della buona cucina e del buon vino. Parliamo di una persona semplice, normale e anche molto riservata che amava l’Italia e vivere bene. La kermesse sarà un incontro tra professionisti, giornalisti, scrittori ed ex piloti che hanno avuto l’occasione anche di correre confrontandosi con Ayrton”.

Senza dimenticare il gioiello McLaren che sarà presente, giusto?

“Assolutamente! Come consuetudine fuori dall’agriturismo sarà posizionata il vecchio gioiellino McLaren. Avere un auto del genere è sempre un piacere e un grande onore”.

Evento organizzato da Carlo Ametrano, che persona è?

“Carlo è il motore, propulsore e la forza dell’evento. Senza di lui nulla sarebbe partito, per questo lo ringrazio davvero tanto”.

Se vuoi ascoltare l’intervista ad Augusto Zuffa clicca sul link che segue: http://chirb.it/Ab929m