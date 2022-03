In arrivo 50 milioni per la riduzione delle perdite idriche. È stata la proposta progettuale di Gori a ricevere il massimo punteggio tecnico tra tutte quelle candidate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014/2020, con l’ammissione ad un finanziamento di circa 50 milioni di euro. Il progetto, infatti, si è classificato al primo posto della graduatoria stilata dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, riservata ai gestori industriali del Sud Italia.

Si tratta di una soluzione progettuale condivisa e definita con l’Ente Idrico Campano, che prevede l’utilizzo di moderne tecnologie per la riduzione delle perdite di rete nei Comuni maggiormente soggetti a questa criticità. Gli interventi saranno ultimati entro il 30 settembre 2023 e consentiranno di diminuire di 15 punti percentuali il livello di dispersione idrica, attraverso attività di distrettualizzazione che prevedono, tra le altre cose, l’installazione di sistemi smart per la telemisura e la sostituzione delle condotte oramai obsolete. Al termine dell’ambizioso programma, la dispersione idrica, che oggi si attesta a circa il 49 per cento, sarà ridotta al valore del 34 per cento.

“Il nostro obiettivo è quello di tutelare la risorsa idrica, elemento essenziale per la vita. Ciò vuol dire, prima di tutto, intervenire contro gli sprechi attraverso l’innovazione tecnologica, gli investimenti e una gestione industriale del servizio – sottolinea l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello -. Il parco infrastrutturale del Sud Italia, infatti, necessita di interventi importanti per la riduzione delle perdite idriche e l’efficientamento delle reti: azioni che Gori sta portando avanti e che grazie a questo importante finanziamento riusciremo ad accelerare”.

Gli interventi, inoltre, una volta ultimati, consentiranno di ridurre i consumi energetici e i relativi costi sostenuti, necessari al funzionamento delle infrastrutture in un territorio dall’articolata composizione morfologica.

“Un importante risultato, che conferma la validità delle strategie adottate da Gori e premia il prezioso impegno delle persone che hanno lavorato a questo progetto, a cui va il mio ringraziamento per quanto realizzato fino ad oggi e per quanto sarà realizzato nel prossimo futuro, insieme a tutti coloro che opereranno sul campo” conclude il presidente di Gori, Sabino De Blasi.