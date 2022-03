Il weekend rossonero: ecco il calendario. Nel weekend che sta per arrivare, riposano la prima squadra del Sorrento e la Juniores di mister Russo. In campo però scenderanno: domani alle 15 il Futsal di Breglia, alla ricerca dei punti salvezza contro il Napoli Barrese; domenica alle 12 il Sorrento U16 andrà in trasferta dal Savino Soccer, lunedì alle 16:30 l’U15 andrà a Gragnano e, per concludere, martedì alle 15:30 sarà il turno dell’U17 che a Castellammare di Stabia affronterà la Juve Stabia.