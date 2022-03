Il viaggio di tre giovani della Costiera dall’Ucraina per portare ad Amalfi una mamma con due bambini

Stiamo seguendo il viaggio umanitario dei tre giovani Amalfitani che hanno raggiunto il confine con l’Ucraina per portare ad Amalfi una mamma con due bambini e farla ricongiungere al marito, sottraendola alle bombe di una guerra tanto folle quanto pericolosa.

Il rendez-vous era in Polonia a circa 200 km dal confine dell’Ucraina.

Purtroppo alle difficoltà del clima e della guerra si è aggiunta anche la sfortuna; mentre attendevano la notizia dell’arrivo, i tre nostri conterranei hanno avuto la notizia del guasto della vettura che stava trasportando la signora con i due figli e anche altre tre mamme e due bambini. Senza perdersi d’animo i nostri soccorritori hanno recuperato un taxi e un carro attrezzi e si sono mossi per recuperare auto in panne e le otto persone.

Meglio di qualsiasi parola la sintesi dell’avventura è nel video allegato e nell’immagine del più piccolo dei profughi che al riparo dell’auto e di una coperta dorme ignaro del dramma che lo circonda.

I nostri soccorritori ci dicono che la povera mamma non fa altro che piangere per aver lasciato il figlio diciottenne in patria a combattere gli invasori.

Mentre scriviamo i nostri sono fermi a Udine per un sonno che possa far recuperare a tutti energie fisiche e mentali, messi a dura prova da situazioni al limite dell’immaginazione.

Raccontiamo questa storia consapevoli che purtroppo è solo una delle tantissime, milioni di storie, che raccontano di sangue innocente versato e di sgomento, che sta funestando il cuore del vecchio continente, culla delle principali civiltà che l’uomo ha creato, e che oggi è teatro di una delle più brutte tragedie dell’era moderna.

Non vogliamo alimentare odio, vogliamo solo contribuire a svegliare le coscienze.

Ancora grazie ai nostri giovani amalfitani che aspettiamo con ansia e con gratitudine.